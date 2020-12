Samedi soir, Boris Johnson a reconnu que la nouvelle variante du virus se transmet « bien plus facilement », « jusqu’à 70% de plus ». « Rien n’indique qu’il est plus mortel ou qu’il cause une forme plus sévère de la maladie » ou qu’il réduit l’efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté.

