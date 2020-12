L’Afrique reste l’un des continents les moins touchés par le coronavirus. L’Europe compte plus de 25 millions de contaminations, les Etats-Unis et le Canada 19,5 millions, l’Amérique latine et les Caraïbes 15 millions, l’Asie 13,7 millions et le Moyen-Orient près de 4 millions.

En pleine deuxième vague de pandémie et alors qu’une variante du coronavirus plus contagieuse est responsable d’une grande majorité des nouveaux cas, le pays le plus touché du continent africain a officiellement comptabilisé 1 004 413 cas positifs au coronavirus et 26 735 morts dues au Covid-19.

