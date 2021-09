Le ministère saoudien de l’Intérieur a annoncé, mercredi, la levée d’interdiction d’entrée dans le Royaume via ses frontières terrestres, maritimes et aériennes pour trois pays, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et l’Argentine, au regard de stabilité de la situation épidémiologique dans ces pays, a rapporté anadolu agency. En effet, la levée de suspension entrera en vigueur à partir de 11h00 heure locale (08h00 GMT) ce matin, mercredi, selon ce qu’a rapporté l’agence de presse saoudienne, « SPA », citant une source du ministère de l’Intérieur. D’après le ministère de l’Intérieur, la décision découle de l’évolution de la situation épidémiologique dans tous les pays du monde. Et de souligner que tous les citoyens sont désormais autorisés à se rendre dans les trois pays mentionnés. En juillet dernier, l’Arabie saoudite a annoncé la suspension de voyage à destination et en provenance de 3 pays, à savoir les Émirats arabes unis, le Vietnam et l’Éthiopie, en raison la propagation du virus. Par ailleurs, l’Arabie saoudite a annoncé février dernier, l’interdiction d’entrée des voyageurs en provenance de 20 pays vers ses territoires, à l’exception des citoyens saoudiens, des diplomates, des professionnels de la santé et de leurs familles. La décision avait concerné »l’Argentine, les Émirats, l’Allemagne, les États-Unis, l’Indonésie, l’Italie, le Pakistan, le Royaume-Uni, la Turquie, la Suède, la France, le Liban, l’Égypte, l’Inde, le Japon, l’Irlande, le Brésil, le Portugal, la Suisse et l’Afrique du Sud ». Le Royaume connaît une baisse sans précédent du nombre d’infectés, avec un bilan de 138 cas confirmés mardi, tandis que 6 décès ont été enregistrés, portant le nombre total à 8 591 morts, selon des données officielles.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy