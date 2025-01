Corruption et détournements de fonds publics : Ousmane Sonko annonce l’ère de la tolérance zéro

XALIMANEWS: (LeSoleil) Lors de la clôture de la Conférence des administrateurs et managers publics, tenue ce lundi 20 janvier, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la ferme volonté de son gouvernement de lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics.

Dans un discours prononcé, ce lundi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, il a rappelé que « depuis le 24 mars 2024, le Sénégal est officiellement entré dans l’ère de la tolérance zéro en matière de malversations financières et de pratiques corruptrices. »

« Je vous appelle à bannir et à combattre radicalement toutes les formes de déviance ainsi que les manquements à l’éthique et à la déontologie qui vous régissent », a lancé le chef du gouvernement à l’adresse des administrateurs et managers publics, insistant sur la nécessité de remettre l’administration publique sur les rails de l’intégrité et de la transparence. Il a notamment souligné la persistance de ces pratiques nuisibles, malgré les efforts passés pour éradiquer la corruption.

Le Premier ministre a également réaffirmé les engagements de l’État pour renforcer la reddition des comptes et garantir que chaque centime dépensé dans le cadre des finances publiques soit justifié devant les citoyens. « Depuis la mise en place de la réforme en mars 2024, nous avons intensifié les contrôles et mis en place des mécanismes rigoureux de vérification pour nous assurer que les ressources de l’État servent réellement les intérêts du peuple », a-t-il ajouté