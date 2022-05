Alain Richard Donwahi a prononcé une brève allocution après son élection par acclamation et remercié Alassane Ouattara pour son « soutien et sa confiance ». C’est ensuite le président ivoirien qui a pris la parole pour remercier les États membres d’avoir choisi Alain Richard Donwahi. « Le ministre Donwahi est familier des thématiques majeures de notre convention. Je sais qu’il saura, par ses compétences et son expérience, conduire avec succès les échanges », a ajouté Alassane Ouattara qui, en quelques mots, va éteindre la polémique : « Je remercie particulièrement le Premier ministre Patrick Achi d’avoir libéré le ministre Alain Donwahi du ministère des Eaux et Forêts à l’occasion du dernier remaniement dans la perspective d’occuper cette importante fonction ».

