Cote d’Ivoire-Présidentielle 2025 : Laurent Gbagbo annonce sa candidature malgré son inégibilité

XALIMANEWS-En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo a accepté d’être le candidat de son parti, le PPA-CI, à l’élection présidentielle de l’année prochaine, malgré son inégibilité, rapporté RFI.

Ce samedi 9 mars, le comité central du Parti des peuples africains (PPA-CI) a désigné son leader et ancien chef de l’État pour porter ses couleurs l’an prochain. Pour le PPA-CI, Laurent Gbagbo est donc aujourd’hui le seul capable de mener cette bataille politique alors qu’il est pourtant inéligible.

Comment miser sur un leader pour l’instant radié des listes électorales ? Terminer « une symphonie inachevée », c’est la volonté du PPA-CI, a indiqué Jean-Gervais Tchéidé. Le secrétaire général du parti balaye l’inéligibilité actuelle de Laurent Gbagbo, condamné en 2018, gracié mais non amnistié en 2022 par le président Alassane Ouattara. Selon Radio France Internationale, le PPA-CI doit prochainement organiser une convention pour formaliser cette décision.

C’est une « décision politique », estime Jean-Gervais Tchéidé. « Son nom ne figure pas sur la liste électorale, donc il n’est pas éligible, nous savons tous que la condamnation pour le braquage de la BCEAO qu’on brandit comme étant la raison pour laquelle il est privé de ses droits, est une condamnation purement politique. » En 2025, Gbagbo aura 79 ans. « Nous avons un président de la République qui a plus de 80 ans, nous ne faisons pas cas de cela, nous regardons le travail qu’il fait, nous jugeons sa gouvernance et non son âge. » A estimé le secrétaire général du PPA-CI.