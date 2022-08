À la sortie de cet entretien avec tous les pontes du parti, Tidjane Thiam a donc évoqué pour la première fois son retour en Côte d’Ivoire, et rappelé qu’il n’avait qu’une famille politique : le PDCI. « C’est un voyage extrêmement important, mais aussi très agréable pour moi, a-t-il déclaré. Le pays m’a beaucoup manqué et c’est vraiment avec beaucoup de plaisir que j’ai retrouvé notre pays, nos compatriotes et, il y a quelques instants, son excellence le président Henri Konan Bedié, que je suis venu saluer. Effectivement, c’est mon père, donc c’est le devoir agréable de tout fils de venir saluer, présenter ses respects à son père. Et je souhaitais le faire dans de bonnes conditions, à l’occasion d’un retour qui est joyeux. Donc c’était vraiment le moment idéal pour moi, pour venir le saluer à Daoukro que je connais bien. »

