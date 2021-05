XALIMANEWS: Selon RFI, des échauffourées entre Ivoiriens et ressortissants nigériens ont éclaté mercredi dans les quartiers d’Abobo, Anyama, Yopougon et Angré à Abidjan. Le ministère de l’Intérieur a fait état de « dix blessés, douze interpellés, six véhicules calcinés et une douzaine de magasins pillés ». Une autre source, au sein de la police, n’était pas en mesure de confirmer ce bilan ce jeudi matin.

