Couleurs électorales (Par Kàccoor Bi)

Chapeau bas à tous ces messieurs et dames qui ont tenu à suivre le temps d’antenne de partis, mouvements et autres associations parmi lesquels des plaisantins. Avec 41 listes électorales en compétition et au nom d’une certaine démocratie, ce scrutin coutera au contribuable plus de 10 milliards dans un pays en ruine avec des délinquants à col blanc qui ont complétement dépecé l’économie. Il faudra bien qu’on leur coupe la tête ou leur fasse goûter le confort de nos prisons. Un coût colossal qui pouvait être moindre si l’esprit de patriotisme avait prévalu pour un bulletin unique. Tant pis pour les finances publiques ! Une campagne bien agitée et colorée avec une belle ambiance féminine. Ca vous dérange, vous autres féministes enragées ou radicales ? Souffrez d’entendre que sans vous, nos gracieuses dames, cette campagne aurait été morose. Il y avait des couleurs, du rythme et des courbes. Vous voulez un dessin ? Le côté insolite de ce processus électoral pour les Législatives anticipées reste cependant la présence d’un guest star. Un ancien président, tête de liste d’une coalition, « en campagne WhatsApp » depuis le… Maroc. La tectonique des plaques. Vive le progrès et la technologie et chapeau au ministre de la Communication qui n’a pas jugé utile de procéder à des restrictions sur internet .

L’ex- puissant Chef avait pourtant juré prendre sa retraite politique après avoir quitté le pouvoir, en mars. Le pauvre ! Le cœur a ses raisons que la raison ignore ! Devoir faire sa campagne par WhatsApp et privé de vote. Il lui faudra beaucoup de courage pour venir et exercer son devoir civique. L’autre star de cette campagne reste bien sûr la tête de liste du parti au pouvoir qui parlait du Sénégal aux électeurs pendant que les autres parlaient de lui. La particularité de ses contempteurs, ils faisaient parler leurs cœurs plutôt que de privilégier une démarche constructive. On a vite fait de les ranger dans la cour des aigris et jaloux. Le drame, ils s’offusquent d’entendre le nom de leur ennemi juré.

Cela a donné lieu à un carnage dans la belle et vieille ville de Ndar. Au terme de cette consultation électorale, il faudra que, dès lundi, ce charmant paysretrouve sa respiration. Que ceux qui seront désavoués par les électeurs la ferment définitivement pour ne plus empester l’air. Le pays devra se mettre au travail avec moins de discours et plus d’actes. Il doit rester cet îlot de démocratie dans une Afrique en proie à toutes les turbulences, à toutes les convulsions et à tous les démons.

Une démocratie déjà sanctionnée par trois alternances pacifiques. L’autre grand chantier qui devient impérieux, ce serait la rationalisation du nombre de partis politiques. Ils nous coûtent la peau des f€sses !

Kàccoor Bi – Le Témoin