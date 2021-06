«Nous ne sommes pas responsables de la politique d’autres pays ou des décisions et choix de leurs Chefs d’État. La Guinée a fermé ses frontières avec certains États, à cause de menaces et de risques liés à la sécurité nationale. Tant que les conditions de la confiance ne seront pas rétablies, qu’il n’y aura pas de garantie par rapport à l’intégrité de notre pays et la sécurité de nos concitoyens, en toute responsabilité, nous en tirerons toutes les conséquences et aussi longtemps qu’il faudra», a indiqué Tibou Kamara, porte-parole du Gouvernement guinéen, rapportent nos confrères de Africaguinée.

