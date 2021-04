XALIMANEWS: Alors que l’on croyait en avoir fini avec la coupe de bois abusive en Casamance que l’environnementaliste Dicory Baldé tire la sonnette d’alarme. A l’en croire, la forêt est laissée à la merci des pilleurs. « Il y’a un massacre de nos forêt. Entre la communication faite par l’Etat et ce qui se passe sur le terrain, il y’a un grand fossé ». Ce dernier qui reconnait que tout de même: « l’Etat est en train de faire des efforts mais il reste beaucoup de chose à faire », a t-il précisé. Le PDG de Vision verte trouve que le manque d’emploi est à l’origine de ce phénomène grandissant dans cette zone sud du pays parce que: « le trafic de bois génère beaucoup de revenus » . En plus de cela, il dénonce l’implication de certaines autorités car sans elles, la circulation de ces bois volés ne serait pas possible. « Ce sont elles qui interviennent en cas de saisie ou d’interpellation des malfaiteurs ». Dicory Baldé plaide pour plus de vigilance et de rigueur pour lutter définitivement contre cette pratique car cela permet de protéger l’environnement.

