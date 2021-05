Parmi ces pays, on note le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Seuls le Cameroun, l’Égypte (hôte de la CAN 2019), la Guinée équatoriale (organisatrice de la CAN 2015), le Maroc, le Nigeria et évidemment l’Afrique Sud (Coupe du monde 2010) s’en tirent haut la main, avec quatre enceintes ou plus homologuées pour des compétitions officielles.

La première journée était ainsi programmée du 5 au 8 juin et la deuxième du 11 au 14 juin. Mais la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’un report à septembre. « Elles se tiendront donc à une période durant laquelle les troisième et quatrième journées devaient se dérouler. Ces dernières, elles, sont décalées à octobre et les cinquième et sixièmes à novembre. Quant aux barrages, qui désigneront les cinq représentants de l’Afrique au Qatar, ils devraient alors avoir lieu en mars 2022, soit quelques semaines après la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun (9 janvier-6 février) », rapporte RFI, citant des sources concordantes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy