XALIMANEWS- Renversant ! Battus 2-0 en Andalousie à l’aller, les joueurs du Barça ont renversé le FC Séville (3-0) et composté leur billet pour la finale de la Coupe du Roi ce mercredi. Ousmane Dembele a ouvert le score en tout début de partie et Gerard Piqué s’est chargé d’arracher la prolongation sur un service d’Antoine Griezmann, à la… 94e minute ! Lucas Ocampos a sans doute manqué la balle de qualification à la 73e minute, l’ancien Marseillais ayant manqué un penalty… Le FC Séville était réduit à dix à la 92e après l’expulsion de Fernando et l’ancien Bordelais et Toulousain Martin Braithwaite inscrivait le troisième but barcelonais en tout début de prolongation. Le but de la victoire. A noter que les visiteurs ont terminé à neuf après le rouge attribué à Luuk de Jong à la 103e minute.

