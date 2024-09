Coupe du Sénégal Dames/Demi-finales : Golf conquérant devant Disso (22-18) se hisse en finale pour défier Diamono vainqueur de Gaston Berger (24-20), dans un derby de Guédiawaye

XALUMANEWS-Les demi-finales de la Coupe du Sénégal Dames disputées ce week ont consacré deux équipes de la banlieue de Guédiawaye. Le Golf HBC très conquérant s’est adjugé le derby devant son rival Disso (22-18) ce dimanche, tandis que la veille le finaliste Diamono a battu Gaston Berger avec difficulté

Le match a débuté sous le signe de l’incertitude, les deux équipes, pourtant au complet, semblant être tétanisées par l’enjeu. Les deux équipes ont dû attendre la 5ème minute pour secouer les filets. C’Est Golf qui donne la charge C’est Golf qui donne la charge avant que Disso ne replique (1-1). Les deux rivales vont rester 4 autres minutes sans trouver la faille. Fama Sall de Disso est particulièrement inspirée dans les cages dès les premières minutes. Après une nouvelle égalité (6-6), Disso prend l’ascendant (9-7), contraignant le staff de Golf à demander un temps mort à la 21e minute. Les coéquipières de Fatou Coundoul égalisent rapidement (9-9), forçant à leur tour le banc de Disso à stopper le jeu. Cependant, les protégées de Karim Faye terminent la première période en trombe, inscrivant trois buts consécutifs pour rentrer aux vestiaires avec une avance de 12-9. La seconde période débute tout aussi serrée que la première, et il faut attendre la 4e minute pour que Disso trouve à nouveau le chemin des filets (12-10). Rokyatou Traoré, toujours aussi efficace, permet à Golf de maintenir son avance, tandis que Fama Sall continue d’accumuler les parades pour Disso. Golf parvient ensuite à creuser l’écart, portant le score à 15-10. Dans un dernier sursaut, Disso réduit l’écart à deux longueurs (17-15), mais Golf, très conquérant avec un meilleur collectif, parvient à préserver son avantage. À 5 minutes 30 secondes du terme, l’équipe conserve une avance de trois buts (19-16). Amy Konaté redonne un semblant d’espoir à Disso en transformant un jet de 7 mètres (19-17), mais Khady Gueye et Mame Diarra Niang scellent le sort du match avec deux nouvelles réalisations (22-17). Le dernier but de Marième Ly pour Disso (22-18) n’aura finalement aucun impact sur l’issue de la rencontre. Le succès de Golf porte les empreintes du trio, la bondissante Rokyatou Traoré (6 buts), Mame Diarra Niang assez épatante (5 buts) et Ndeye Sokhna Sène très costaude dans ses buts. Du coté de Disso, Fama Sall est parvenue à surnager en réussissant plusieurs arrêts, voire Amy Konaté avec ses 6 réalisations. Avec deux succès sur Disso en trois oppositions, Golf imposé sa supériorité à sa rivale cette saison.

Dans l’autre demi-finale disputée la veille, Diamono s’est à nouveau qualifié de pour la finale, un an après sa défaite contre Djadji Sarr. Opposées aux Stapsiennes de Gaston Berger, les Banlieusardes ont assuré l’essentiel, bien que non sans quelques frayeurs. Portée par une Sokhna Ndoye incisive (7 buts), Mayrame Gaye (5 buts) et une Awa Cissé impériale dans les buts, la formation de la lointaine banlieue dakaroise s’est imposée avec un écart de 4 buts. À la mi-temps, les joueuses de Moussa Sy menaient déjà par 14-12. Cependant, au retour des vestiaires, les Nordistes, malgré l’absence de leur gardienne titulaire Coumba Ba, blessée, mais efficacement remplacée par Dib Diagne, ont peu à peu comblé leur retard. Grâce à une Ndeye Coumba Niass remarquable, auteure de 11 buts, épaulée par une Rama Diop très lucide dans ses décisions, et une Marie Fall précieuse au poste de pivot, Gaston Berger a réussi à revenir à hauteur de Diamono (19-19). La sortie de Marie Fall, sanctionnée d’un carton rouge après trois exclusions temporaires, a cependant déstabilisé l’équipe saint-louisienne. À 7 minutes du terme, le banc de Gaston Berger a écopé d’une pénalité pour contestation, entraînant une exclusion de deux minutes, ce qui a fait basculer la fin du match. Diamono en a profité pour marquer 4 buts consécutifs (23-20), scellant ainsi sa victoire. Les joueuses de Sanar ont inscrit le dernier but, mais ont finalement concédé une défaite avec un écart de 4 buts (24-20).

Ainsi, Diamono se qualifie pour la finale et va s’opposer à Golf, pour une finale cent pour cent Guediawaye.