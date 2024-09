Coupe du Sénégal Hommes/Demi-finales : Le DUC repousse l’Olympique de Diourbel (33-29) et défendra son titre face à l’USC Rail victorieuse (23-20) de l’ISEG Sport

XALIMANEWS-On connaît désormais les identités des deux finalistes de la coupe du Sénégal édition 2024 chez les Hommes. Le Tenant DUC victorieux de l’Olympique de Diourbel (33-29) et l’USC Rail qui a dompté l’USEG Sport (23-20) vont se croiser pour l’ultime acte

Les Olympiens de Diourbel n’ont pas réussi à réitérer l’exploit, après avoir éliminé l’ASFA, finaliste de la dernière édition, lors des quarts de finale. Face à une équipe du DUC bien préparée, qui avait tiré les leçons de sa défaite lors de la manche aller et qui connaissait le potentiel des Diourbelois à se surpasser, ils ont finalement dû s’incliner. Porté par l’excellent ailier Mamadou Sy, le DUC a terminé la première période avec une avance de 4 buts (18-14). En seconde période, les hommes d’Armand Ndiaye, galvanisés par un Balla Alioune Diouf impressionnant, meilleur buteur de la rencontre avec 10 réalisations, et par Ibrahima Diagne (6 buts), sont parvenus à égaliser (21-21) puis à prendre une avance de 2 buts (23-21). Cependant, la détermination du DUC à ne pas se laisser surprendre a fait la différence. L’entrée en jeu de Ndiawar Soumaré dans les buts, remplaçant le très bon Ousmane Camara, s’est avérée décisive dans le dernier quart d’heure. Les arrêts de Soumaré, combinés aux performances remarquables de son quatuor offensif, Michel Diakité (8 buts), Mamadou Sy (7 buts), Abdourahmane Ball « Abda » (7 buts) et Mouhamadou Matar Camara (4 buts), ont permis au DUC de conserver son avance initiale pour finalement s’imposer 33-29. Le DUC devenait ainsi la première équipe à se qualifier pour la finale, où elle défendra son titre contre les Cheminots de l’USC Rail.

Deux ans après leur victoire contre Gaston Berger, les Cheminots de l’USC Rail renouent avec la finale de la Coupe du Sénégal. Sous la houlette de Serigne Kosso Mbacké Faye, ils ont brillamment éliminé l’ISEG Sport en demi-finale. Lors de la première période, les hommes d’Ameth Sidy Ba et d’Alpha Sow ont pris l’avantage grâce à un Libasse Diop particulièrement percutant (7 buts), portant le score à 13-9 en faveur de l’USC Rail. Cependant, l’ISEG Sport a réagi avec force en seconde période, menée par le maestro Kevin Chedjou. À 12 minutes de la fin, l’écart n’était plus que d’un but (17-16). Néanmoins, grâce à une meilleure forme physique et à leur détermination à atteindre la finale, les partenaires de Serigne Kosso Mbacké Faye ont réussi à contenir leurs adversaires, s’imposant finalement avec un écart de trois buts (23-20). La rencontre a été superbement arbitrée par la paire Mouhamed Fadel Diop et Cheikh Gaye.