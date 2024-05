Cour d’appel de Dakar : L’affaire Amy Ndiaye Gniby contre les députés du Pur renvoyée au mois de juin

XALIMANEWS-L’affaire de « l’agression publique » de la députée de Benno Bokk Yakaar (BBY), Amy Ndiaye Gniby, par ses collègues Massata Samb et Mamadou Niang au sein de l’assemblée nationale, a été convoquée à la barre pour jugement en appel le 13 mai. Cependant, elle a été reportée au 8 juin prochain pour permettre les plaidoiries, à la demande de Me Abdy Nar Ndiaye, avocat de la victime, Amy Ndiaye Gniby.

Pour rappel, le 02 janvier 2023, le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar condamnait Massata Samb et Mamadou Niang à une peine de prison ferme de six (6) mois, chacun. Ils étaient également contraints de payer une amende de 100.000 francs et d’allouer la somme de 5.000.000 de francs CFA à la plaignante Amy Ndiaye en guise de réparation. Ils étaient reconnus coupables des faits de coups et blessures volontaires sur une personne vulnérable et de menaces de mort.

Massata Samb et Mamadou Niang avaient frappé la parlementaire Amy Ndiaye, filmés en direct à la télévision.

Le premier cité a giflé la députée, et le second lui a donné un coup de pied au ventre le 1er décembre 2022 au cours du vote du budget du ministère de la Justice.