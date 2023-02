Dans un document rendu public, le CNRA avait notifié à la date du 14 mai avoir constaté des manquements à la réglementation et avait mis en demeure la Sen Tv et la Zik Fm. Il précisait, entre autres, au groupe de presse, que lesdits manquements aux principes d’objectivité, de neutralité, d’équité et d’équilibre commis par le sieur Aïdara expose la Sen Tv et/ou la Zik Fm aux sanctions prévues par la réglementation, notamment la suspension partielle ou totale des programmes. « Constatant que la mise en demeure n’a pas été respectée, le CNRA a pris, le 29 mars 2022, une décision portant interdiction à la Sen Tv et à la Zik Fm de faire animer les revues des titres et de presse par Ahmed Aïdara à compter de la notification de la présente décision », avait expliqué l’organe de régulation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy