Coût de la vie, réconciliation, corruption, refondation des institutions : Ces « chantiers prioritaires » du Président Bassirou Diomaye Faye

Pour sa première déclaration, ce lundi, le tout nouveau Président, Bassirou Diomaye Faye a réservé la part belle aux « chantiers prioritaires ».



Estimant que son élection marque la volonté d’une « rupture » de la part du peuple sénégalais, Bassirou Diomaye Faye compte « donner corps au projet ». Selon lui, il s’agira de travailler d’abord pour « la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble », la « refondation des institutions », « l’allègement sensible du coût de la vie » et la « lutte contre la corruption ».

A cet, il annonce sa volonté d’initier « des concertations nationales inclusives, sectorielles sur l’évaluation et la relance des politiques publiques ».

Revenant sur l’élection qui, selon, s’est tenue dans « un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, aura fait de nombreux blessés mais aussi un nombre important de prisonniers », Bassirou Diomaye Faye entend « tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et (se) mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l’espoir qui a été suscité par (son) élection ».