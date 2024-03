Couverture médiatique de la présidentielle : Le rappel du CORED aux professionnels des médias

XALIMANEWS- Dans un communiqué, parvenu à la rédaction de Xalima, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) invite les reporters et acteurs des médias à la prise en compte de la particularité de la journée du 24 mars qui marque le scrutin présidentiel.

« Les professionnels des médias sont appelés à faire preuve de prudence dans la couverture médiatique de ce scrutin, ayant à l’esprit toutes les violences et tensions pré-électorales de ces derniers mois », peut-on lire dans le document.



L’instance dédiée invite, ainsi, les « consœurs et confrères à veiller aux aléas du direct dans un tel contexte; en évitant de relayer des propos incendiaires, haineux ou belliqueux, des images ou des vidéos incitant à la violence ou à la haine. Ce qui est formellement interdit par l’Article 57 du Code de la presse et l’Article 10 de la Charte des journalistes du Sénégal ».

Elle demande aux organes « d’éviter les questions dont les éléments de réponse participent à la propagande, interdite la veille et le jour du scrutin. Le rôle des médias étant incontournable dans le processus électoral et la veille démocratique, les acteurs des médias doivent prendre en compte le fait qu’il ne revient pas aux journalistes de proclamer des résultats mais juste de relayer des chiffres ».

Le CORED réitère, par ailleurs, son « appel aux acteurs politiques, à leurs militants et sympathisants à la plus grande sérénité pour une journée de vote paisible ».

Le CORED informe qu’il a mis en place un « dispositif de monitoring permettant de surveiller le travail des professionnels des médias durant toute la journée du scrutin le 24 mars 2024 ».