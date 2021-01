XALIMANEWS: Les populations de Dakar, Yoff, Pikine, Guediawaye, Niary Tally, Médina, Hlm et Grand-Yoff ont bafoué hier, Mercredi, janvier 2020, l’entrée en vigueur du Couvre-feu. C’est par des pneus brûlés sur rues et routes qu’elles ont manifesté leur mécontentement. La circulation a été dense parce tout le monde faisait la course avec le couvre feu. Beaucoup de voyageurs surpris par l’heure à Diamniadio ont été contraints d’y passer la nuit. Cela n’a pas été facile non plus pour les policiers, qui ont passé la nuit à éteindre les feux et dégager les voies. Des dégâts matériels ont été notés au commissariat de Guinaw Rails qui a été attaqué par les manifestants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy