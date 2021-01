XALIMANEWS: Les autorités ont fait la sourde oreille hier en corsant les mesures, malgré les manifestations des jeunes de Dakar et de la Banlieue contre le couvre feu de 21h à 5h du matin sur Thiès et Dakar. Les ministres de l’intérieur, Antoine Diome et du transport Mansour Faye, ont encore frappé fort, avec l’interdiction des manifestations et les exigences concernant le transport. Face à cela, des jeunes de Guediawaye et Camberene ont encore montré leur colère hier. Mais cela sans grand succès car la police avait déjà déployé 1900 agents pour faire immersion dans les quartiers rebelles.

