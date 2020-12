XALIMANEWS : Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le point du jour de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 1819 tests réalisés, 111 sont revenus positifs. Il s’agit de 43 contacts et 68 cas communautaires. 44 patients ont été déclarés guéris et 25 cas graves sont en service de réanimation. 4 nouveaux décès ont été enregistrés. A ce jour, 17670 personnes ont été déclarées positives au Sénégal, dont 16493 guéries, 361 décédées et 815 patients sous traitement.

