XALIMANEWS -Le Ghana a reçu ce mercredi matin à Accra la première livraison au monde de vaccins du dispositif Covax. Ainsi, 600 000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, fabriquées par le Serum Institute of India et expédiées par l’Unicef depuis Mumbaï sont mises gratuitement à la disposition des Ghanéens pour lutter contre la pandémie. La campagne de vaccination débutera le 2 mars avec le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Seront ensuite vaccinés les professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, les personnes à la santé fragile et celles âgées de plus de 60 ans.

