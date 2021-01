XALIMANEWS : Pendant que des jeunes manifestent au Sénégal contre les mesures contre le coronavirus à savoir le couvre-feu et l’Etat d’Urgence, en Gambie, on resserre la vis. La cause, un cas de la nouvelle variante du coronavirus apparue en Grande Bretagne a été importé en Gambie par un voyageur. A cet effet, Les autorités gambiennes annoncent qu’à partir du 9 janvier une quatorzaine « à leur propre frais » sera imposée aux voyageurs venant d’Europe, des Etats Unies et d’Asie. Avant d’ajouter que les voyageurs devront également subir un nouveau test COVId-19 à leur arrivée même s’ils sont munis de certificats de test Covid-19 effectués trois jours avant leur voyage. Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Santé de la Gambie a annoncé l’enregistrement de 6 nouveaux cas dont un de la nouvelle variante de la covid-19 sur 82 nouveaux tests. Mais la fiabilité des statistiques du ministère est souvent remise en question compte tenu de la lenteur des tests.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy