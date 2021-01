XALIMANEWS: Me Elhadji Diouf est d’avis que: « Macky Sall s’est délaissé du combat contre la Covid-19. Il était bien parti. Le coronavirus était presque fini au Sénégal mais il a crié victoire très tôt en ouvrant nos frontières et en se délaissant des mesures barrières occasionnant ainsi cette deuxième vague qui est très grave. Ces nombreux morts, c’est de la faute de Macky et de l’Etat. il faut le dire », a indiqué Me Elhadji Diouf.

