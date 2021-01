Selon l’épidémiologiste, la « langue COVID » serait un signe durable du Covid-19 et pourrait même persister longtemps après la guérison. « D’autres photos arrivent de la mystérieuse langue associée à une gamme de maladies. Mais elle est maintenant aussi rapportée avec le Covid et peut durer des semaines ou des mois”, assure-t-il dans un autre Tweet. Tim Spector est le directeur de l’application ZOE COVID Symptom Study, une plateforme qui permet aux malades de déclarer tous leurs symptômes, du plus commun au plus insolite. Avec 4, 5 millions d’utilisateurs, l’application est aujourd’hui l’une des plus grandes études en cours sur le virus.

Fièvre, toux, fatigue, courbatures, perte du goût et de l’odorat , diarrhée, troubles respiratoires, autant de symptômes du Covid-19 que les français ont désormais bien en tête. S’il s’agit des symptômes les plus courants, les médecins et chercheurs observent depuis plusieurs mois l’apparition de nouveaux signes caractéristiques de la maladie : éruption cutanée, décoloration au niveau des doigts, conjonctivite etc. Tim Spector, épidémiologiste du King’s College de Londres, a quant à lui publié sur son compte Twitter le 13 janvier dernier un cliché de la langue d’un patient positif au Covid-19 tâchée de blanc. Le scientifique a appelé ce phénomène « la langue COVID ».

