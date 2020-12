XALIMANEWS- L’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle souche du coronavirus SARS-CoV-2, vraisemblablement beaucoup plus contagieuse que les autres, inquiète les épidémiologistes. Le ministre de la santé britannique, Matt Hancock, a estimé dimanche que cette variante était «hors de contrôle», justifiant ainsi le confinement de Londres et d’une partie de l’Angleterre. La nouvelle souche N501 est 70 fois plus contagieuse que le SARS-CoV-2. Des cas sont signalés en Belgique, en Italie, au Pays-Bas et en Afrique du Sud. D’ailleurs, plusieurs pays d’Europe ont déjà suspendu leurs liaisons avec l’Angleterre.

