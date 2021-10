XALIMANEWS- Après avoir levé les restrictions pesant sur les voyageurs à destination du Sénégal, consacrant ainsi l’ouverture progressive des frontières aériennes, à travers deux circulaires précisant les conditions de prise de trafic des compagnies aériennes desservant le Sénégal, le ministère du tourisme et des transports aériens informe de la signature et de l’entrée en vigueur de la circulaire 1626/Mtta/Dg/Anacim du lundi 11 octobre 2021 abrogeant et remplaçant les circulaires précédentes et dispensant de test Pcr les passagers vaccinés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy