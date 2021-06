D’après l’OMS, actuellement le continent compte désormais plus de 5,3 millions de cas de Covid-19, et 138 000 vies perdues. La variante indienne Delta ayant été signalée dans 14 pays dont, la République Démocratique du Congo et en Ouganda. S’agissant de la mortalité, l’OMS note que l’Afrique du Sud est en tête ( avec 937 nouveaux décès, augmentation de 29%), suivie de la Zambie (230 nouveaux décès ; soit une augmentation de 271%) et l’Ouganda (203 nouveaux décès, soit une augmentation de 314%).

Les cas du Coronavirus ne cessent d’augmenter en Afrique. En date du 20 juin, le continent compte environ 474 000 nouveaux cas. Des chiffres qui inquiètent l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). « La troisième vague s’accélère, se propage plus rapidement et frappe plus durement. C’est extrêmement préoccupant. Avec l’augmentation rapide du nombre de cas et la multiplication des signalements de cas sérieux, la dernière vague menace d’être la pire que l’Afrique ait connue jusqu’à présent », a déclaré la Moeti Matshido, Directrice de la branche Afrique de l’OMS.

