L’exécutif a renoncé en fin de semaine dernière à imposer un troisième confinement, mais il a renforcé les mesures qui s’ajoutent au couvre-feu à 18 h en vigueur depuis bientôt trois semaines, avec un durcissement des contrôles aux frontières notamment et la fermeture des grandes surfaces commerciales (plus de 20 000 mètres carrés). De plus, les bars, restaurants et lieux culturels sont toujours fermés depuis la fin du mois d’octobre.

Avec 23 000 et 26 000 nouveaux cas comptabilisés mardi 2 février et mercredi 3 février, la circulation du virus SARS-CoV-2 ne faiblit toujours pas en France et la situation reste tendue dans les hôpitaux, où sont accueillis près de 28 000 patients touchés par le Covid-19, un niveau proche des pics des vagues de l’automne et du printemps (33 000 et 32 000).

