XALIMANEWS : Après Thiès et Dakar, Kaolack devient la région qui compte le plus de cas positifs au coronavirus. On a noté que depuis le 4 janvier 2021 dernier, Kaolack a vu sa courbe de croissance des cas de covid-19 accroître. Le 04 (7cas), le 05 (11cas), le 06 (12cas), le 07 (15cas), et aujourd’hui 08 janvier 2021 (15 cas). Des chiffres qui augmentent de jour en jour. En l’espace de 5 jours, Kaolack compte 53 cas de Covid-19. D’ailleurs c’est la région qui compte le plus de cas dans le communiqué du ministère de la santé depuis mardi dernier. Cette rapide propagation des cas liés à la covid reste inquiétante. Kaolack ne risque-t-il pas le même sort que Thiès et Dakar ? Pire, ne risquerait-on pas de retourner au confinement vu la situation pandémique du Sénégal ces derniers jours ?

