Le scénario le plus pessimiste – hausse continue des contaminations au Covid-19 et retard dans le déploiement des vaccins – table sur une croissance de seulement 1,6% en 2021, tandis que l’hypothèse la plus optimiste – maîtrise de la pandémie et accélération de la vaccination – penche pour une croissance de pratiquement 5%

La reprise sera plus faible au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; l’activité économique de la région devrait bondir de 2,1% en 2021, contre 3,3% dans les économies avancées. La Banque mondiale s’inquiète surtout du niveau élevé de la dette des pays en développement et des économies émergentes. Elle alerte sur de possibles crises de l’endettement en série, et souligne que le Covid-19 pourrait effacer dix ans de hausse de revenus par habitant dans un quart de ces pays.

