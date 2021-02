XALIMANEWS-Le chef de l’Etat a invité, mercredi en Conseil des ministres, à redoubler de vigilance face à la propagation de la Covid-19 et demandé ‘’la mobilisation sociale, nécessaire au lancement sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard’’.

Le Coronavirus prend des proportions inquiétantes au Sénégal, et l’État compte prendre le train en marche dans les campagnes de vaccination. C’est dans cette perspective que Macky Sall a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et les ministres concernés, « de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale, nécessaires au lancement sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard ».

Il a demandé par ailleurs, au ministre de la Santé et de l’Action sociale de ‘’sensibiliser davantage les acteurs de la santé et les populations, sur le respect des rendez-vous médicaux et la fréquentation régulière des structures de santé, tout en veillant particulièrement sur le déroulement optimal du programme élargi de vaccination (PEV)’’.