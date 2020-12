Neymar est au Brésil pour y passer les fêtes de fin d’année. Et en grande pompe ! En effet, la star organise une fête grandiose qui fait grand bruit en raison de la pandémie de coronavirus qui touche durement son pays natal. La révélation a été faite par le journaliste Ancelmo Gois de O Globo. La gigantesque fête devrait réunir 500 invités, parmi des amis intimes, artistes et stars proches du N°10 du Paris Saint-Germain. Son coéquipier Marquinhos et son ami Thiago Silva (Chelsea) par exemple sont conviés à la cérémonie dans sa villa de Mangaratiba, sur le littoral carioca. La révélation de cette cérémonie bling-bling de Neymar a déclenché une grosse polémique dans tout le Brésil, car le pays est le 3e le plus touché au monde après les États-Unis et l’Inde, avec plus de 7,5 millions de contaminations et plus de 190 000 morts depuis le début de la pandémie. Selon les dernières statistiques, la moyenne de décès par jour est de 500, et les centres hospitaliers sont débordés.

