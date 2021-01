« Je déjeune bien le matin et je ne mange plus rien jusqu’au soir. Mes partiels ont été annulés, mais on doit rendre des devoirs par écrit. C’est épuisant d’avoir faim et de devoir se concentrer pour l’université. » Sira, 25 ans, vit seule en France depuis quatre ans. À ses parents restés au Sénégal, elle évite soigneusement de raconter ce qu’elle traverse pour ne pas les inquiéter, a- t-elle confié a France 24. . L’étudiante en sciences politiques, à l’Université Paris 8, a perdu son emploi dans une agence de communication à la suite du confinement. « Actuellement, je n’ai plus aucune rentrée d’argent, alors j’ai été obligée de m’autoéduquer par rapport à la nourriture », raconte-t-elle. La jeune étudiante ne peut prétendre à une bourse sociale de l’Éducation nationale. Cette aide est réservée aux étudiants dont les parents résident sur le sol français depuis plus de deux ans.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy