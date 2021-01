Le D r Gaston de Serres voit plus de questions que de réponses dans la situation de M me Lévesque, notamment parce que les études cliniques ont été faites sur des personnes plus jeunes et en bonne santé. «Il est possible qu’elle soit moins bien protégée compte tenu de son âge», lance-t-il en hypothèse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy