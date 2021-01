XALIMANEWS -C’est ce mardi que les élèves devaient regagner les salles de classe après plus deux semaines de congés au Congo. Mais, avec l’augmentation des cas de Covid surtout à Kinshasa, la rentrée est reportée. Cette décision a été prise lors d’une réunion entre le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et technique et l’équipe de la riposte contre coronavirus. « Il faut faire un effort pour préserver la santé de nos enfants. Donc, la date sera annoncée ultérieurement. Le moment venu, tout le monde saura la date de la reprise des cours » affirme le ministre de l’enseignement primaire secondaire et technique.

