La pandémie a fait plus de 3 millions de morts dans le monde, et son origine reste inconnue, même si une transmission du virus à l’homme par l’intermédiaire d’un animal infecté par une chauve-souris est l’hypothèse privilégiée par les experts internationaux mandatés par l’OMS. Le comité d’urgence de l’OMS appelle l’organisation à poursuivre rapidement les recherches sur l’origine du virus, et demande que la réglementation des marchés vendant des animaux soit renforcée. Ils demandent aussi que la vente et l’importation d’animaux sauvages qui présentent un risque élevé de transmission – à l’homme – de nouveaux agents pathogènes soient découragées.

Lors de leur réunion, les experts du comité d’urgence de l’OMS se sont penchés sur d’autres sujets, et demandent notamment à l’OMS d’« accélérer l’évaluation des candidats-vaccins contre le Covid-19 ». L’OMS a pour l’heure seulement homologué le vaccin de Pfizer-BioNTech, celui d’AstraZeneca-Oxford fabriqué en Inde et en Corée du Sud et celui de Johnson et Johnson.

