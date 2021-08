Pour encourager les habitants, le ministère de la Santé organise à partir de mercredi une loterie à destination des personnes âgées de 55 ans et plus: chaque jour, dix personnes vaccinées seront tirées au sort et recevront 200 dollars (170 euros). Et dans un mois, trois nouvelles autres personnes vaccinées seront également tirées au sort et se verront remettre 10.000 shekels, a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé, Achraf al-Qodra. L’initiative doit encourager les habitants «à sauver leurs vies», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

