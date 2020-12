Les bars et restaurants seront fermés durant 14 jours à compter de samedi minuit, et tous les établissements d’enseignement privés et publics seront fermés jusqu’au 10 janvier, a indiqué le porte-parole du gouvernement Hamadoun Toureh à l’issue d’un Conseil des ministres extraordinaire. Un «état d’alerte sanitaire» pour six mois et un état d’urgence pour dix jours ont été adoptés vendredi, a ajouté Toureh

