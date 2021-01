Selon Unitaid, ces tests restent un outil déterminant dans le combat la pandémie, en détectant le plus tôt possible les cas d’infection ou les foyers de contamination. Or, dans de nombreux pays, la capacité de dépistage reste très centralisée et souvent insuffisante pour répondre à la demande actuelle. « C’est particulièrement vrai dans les pays en développement où les personnels soignants sont souvent privés d’accès aux tests en raison des fragilités des système de santé et de la dépendance à un approvisionnement à l’étranger », a détaillé M. Verhoosel. Dans ces conditions, si les pays développés réalisent actuellement plus de 250 tests par jour pour 100.000 personnes, le taux est dix fois moins élevé dans les pays en développement. Dans ces régions, Unitaid fait état d’environ 25 tests pour 100.000 personnes.

