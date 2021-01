XALIMANEWS -Le Royaume-Uni est devenu le premier pays européen à franchir le seuil des 100 000 morts dus au Covid-19. « Je suis profondément désolé pour chaque vie perdue et bien sûr, en tant que Premier ministre j’assume la pleine responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait », a déclaré Boris Johnson lors d’une conférence de presse d’après France 24. le pays, actuellement reconfiné, en est à sa troisième vague de la pandémie, beaucoup plus virulente en raison d’un variant considéré comme bien plus contagieux et potentiellement plus mortel.

