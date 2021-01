Ce lourd bilan de 100.162 morts dépasse le nombre de civils britanniques tués durant la Seconde Guerre mondiale. Le pays a enregistré plus de 20.000 contaminations et 1 631 décès supplémentaires ces dernières vingt-quatre heures. Le bilan devrait encore s’alourdir, l’épidémie aggravée par le nouveau variant – plus contagieux et potentiellement plus mortel – continuant à courir dans le pays.

