» J’appelle l’ensemble des populations qui ont la possibilité à prendre le vaccin. IL est le résultat de tests menés avec une grande rigueur et a largement contribué à un retour à une vie normale. Sans ces vaccins, notre économie et nos conditions de vie resteront soumises à des contraintes et limitations imposées par les mesures de santé publique restrictives que nous avons mises en place pour garantir notre sécurité et notre santé collectives. Nous devons impérativement jouer notre rôle et nous faire vacciner afin de réduire l’impact potentiel de la quatrième vague » disait M. Alassane Mbengue, secrétaire général du ministère de la santé et de l’action sociale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy