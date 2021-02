La variante 501Y.V2, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, est prédominante et alimente un nombre record de cas en Afrique du Sud et dans la sous-région. Elle a été trouvée au Botswana, au Ghana, au Kenya, aux Comores, en Zambie et dans 24 nations non africaines.

