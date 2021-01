XALIMANEWS : Après la proclamation de l’état de catastrophe sanitaire par les autorités, l’Église sénégalaise a sorti un communiqué annonçant la mise en place de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. « Pour les obsèques chrétiennes, les veillées funèbres sont suspendues, à la maison mortuaire. Tout comme les expositions à la morgue, à l’Eglise, et au cimetière. Au sein de l’Eglise, la célébration des funérailles est maintenue (mais) au respect scrupuleux des mesures barrières, à la limitation du nombre de participants, la tenue de la messe dans un laps de temps raisonnable en parfaite coordination avec les acteurs liturgiques notamment les chorales, et l’élimination de tout ce qui est discours, hommage et témoignage. Un nombre restreint de 25 personnes par défunt est autorisé. Il est également recommandé decélébrer le seul rite liturgique de la mise en terre devant la tombe et dans la plus stricte intimité, et ne plus présenter les condoléances de la manière habituelle, de préférence le faire par téléphone. Si la mise en terre est prévue au cimetière Saint-Lazare de Béthanie ou à Bel Air, le Comité de gestion des cimetières catholiques (COGECIC) devra être averti à temps pour les dispositions idoines, ajoute le document. Qui rapporte, pour les autres sacrements, la sobriété requise devra être de mise », lit-on.

