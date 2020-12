Ainsi, face à la flambée des cas, les autorités sanitaires ont procédé au renforcement de la surveillance face à la recrudescence des cas Covid-19, la poursuite de l’investigation des cas et le suivi des contacts par les équipes des districts sanitaires, la poursuite du screening des voyageurs entrants et sortants à savoir de la prise de température, le testing et remplissage des fiches du voyageur, à l’élaboration de nouvelles stratégies adaptées au contexte actuel de la pandémie. A cela, se sont ajoutées les opérations de poursuite des activités de désinfection/décontamination des domiciles des cas et des corps sans vie, comme d’encadrement des activités d’inhumation des décès d Covid-19.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy