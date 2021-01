Le chef de l’agence sanitaire mondiale de l’Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ainsi appelé, vendredi, à une plus grande solidarité internationale en matière de vaccin. « Le monde est arrivé à un tournant critique de la pandémie de Covid-19. Mais c’est aussi un tournant dans l’histoire : face à une crise commune, les Nations peuvent-elles se rassembler dans une approche commune ? », s’est interrogé le directeur général de l’Oms, lors d’une conférence de presse en visioconférence depuis Genève. « Lorsqu’un village est en feu, il est insensé qu’un petit groupe de personnes accumule tous les extincteurs pour défendre leurs propres maisons », a-t-il ajouté, rappelant que « le feu sera éteint plus rapidement si tout le monde dispose d’un extincteur et travaille ensemble ». Une façon pour le chef de l’Oms de rappeler comment la pandémie de Covid-19 a exposé et exploité les inégalités de notre monde. « Il existe désormais un réel danger que les outils mêmes qui pourraient contribuer à mettre fin à la pandémie – les vaccins – puissent exacerber ces mêmes inégalités », a-t-il mis en garde. Et dans un monde sans solidarité internationale, « le nationalisme vaccinal pourrait servir des objectifs politiques à court terme ». « Mais en fin de compte, il est à courte vue et va à l’encontre du but recherché », a fait valoir le Dr Tedros, soulignant que le monde ne mettra pas fin à la pandémie tant que le virus n’est pas vaincu partout. « Il y a un an, j’ai dit que le monde avait une (fenêtre d’opportunité) pour empêcher la transmission généralisée de ce nouveau virus. Certains pays ont répondu à cet appel, d’autres non », a-t-il ensuite détaillé. Pour l’Oms, les vaccins donnent une autre occasion aux pays et à la communauté internationale « de maîtriser la pandémie de Covid-19 ». « Nous ne devons pas la gâcher », a supplié le Dr Tedros. D’autant que d’autres vaccins sont en cours de développement, d’approbation et de production. Selon l’agence onusienne, il y en aura « assez pour tout le monde ». Mais pour l’instant, les vaccins sont « une ressource limitée ».

