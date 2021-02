XALIMANEWS- Record sur record : En trois jours, le pays a enregistré 1.032 nouveaux cas. 651 de ces cas sont issus de la transmission communautaire devenue incontrôlable et qui a fini d’infecter 14 régions. Aujourd’hui, 4123 malades sont en traitement, la majorité traités à domicile. Malheureusement, 54 des malades sont dans une situation critique et dans un état grave. La situation dans les régions de Dakar, Diourbel et Saint-Louis est devenue alarmante. Devant l’intensification des contaminations, Abdou Faty, Sg du syndicat d’enseignants Sels/A, demande la fermeture des écoles, prolonger les fetes, ramener le double-flux et que les enseignants ayant des maladies chroniques restent chez eux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy