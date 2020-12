« A cet égard, le Chef de l’Etat, demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de réactiver les Centres de Traitement des épidémies (CTE) ; de remobiliser et motiver davantage les personnels de santé et ; surtout, de renforcer les services d’urgence et de réanimation dans les hôpitaux », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres de ce 16 décembre.

